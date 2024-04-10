Инвестиционные риски, связанные с войной, привели к тому, что энергетические компании не могут получить доступ к капиталу и возможность страхования новых проектов.

В условиях обстрелов энергосистемы ДТЭК хочет и в дальнейшем строить электростанции, производящие электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), чтобы обеспечивать людей электроэнергией. Об этом в интервью американскому изданию Politico заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Строительство большего количества "зеленых" электростанций поможет Украине в дальнейшем обеспечивать людей светом пока Россия атакует энергосистему страны", - цитирует издание слова Тимченко.

В то же время он пояснил, что инвестиционные риски, связанные с войной, привели к тому, что энергетические компании не могут получить доступ к капиталу и возможность страхования новых проектов. Из-за этого компании не в состоянии строить крупные солнечные или ветровые электростанции.

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Он подчеркнул, что восстановление тепловых электростанций, которые получили существенные повреждения и разрушения после обстрелов - является важной задачей, но для будущей стабильности энергосистемы необходимо вкладывать инвестиции в ветровые и солнечные электростанции.

Напомним, ранее на конференции COP28 ДТЭК Рината Ахметова и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, который предусматривает завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции - Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.