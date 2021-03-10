По данным компании, из-за снижения температуры в феврале потребление тепла увеличилось на 6%.

Стоимость отопления для жителей Киева в феврале увеличилась в среднем на 6% по сравнению с январем из-за снижения температуры воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

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Отмечается, что объемы потребления тепла зависят прежде всего от температуры воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.

В феврале среднемесячная температура, по данным Украинского гидрометеорологического центра, составила -4,7°С и это самый низкий показатель за последние два года. В феврале 2021 года в Киеве среднемесячная температура была на 2,2°С ниже, чем в январе (-2,5°С), и на 4°С, чем в декабре (-0,6 °С).

В компании отметили, что из-за снижения температуры в феврале 2021 года дома потребили на 6% больше тепла, чем в январе этого года. Стоимость отопления квадратного метра в домах, оборудованных приборами учета, при неизменном тарифе 1654,41 грн/Гкал составила в феврале в среднем 35 грн/кв. м, тогда как в январе - около 33 грн/кв. м.

Что этому предшествовало

В начале февраля правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в текущем отопительном сезоне.

Меморандумом предусматривается, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Правительство также гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будет перекладываться на органы местного самоуправления.

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Автор: Игорь Орел