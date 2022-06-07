В некоторых частях Соединенных Штатов условия засухи в сочетании с волнами жары вызывают рекордный спрос на электроэнергию и ее дефицит.

Президент США Джо Байден ввел своим распоряжением режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с кризисом в сфере электроснабжения.

Об этом говорится в декларации президента, обнародованной Белым домом.

"Существует множество факторов, которые угрожают способности США обеспечивать достаточное количество электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей. Они включают перебои на энергетических рынках, вызванные вторжением россии в Украину, а также экстремальные погодные явления, усугубляемых изменением климата",- говорится в документе.

В частности, в некоторых частях Соединенных Штатов условия засухи в сочетании с волнами жары вызывают рекордный спрос на электроэнергию и ее дефицит.

Одной из мер для противодействия такому дефициту президент США предлагает временное освободить от пошлин поставки импортных солнечных батарей, произведенных в странах Азии. В этой связи американское правительство делает акцент на сотрудничестве с бизнесом для расширения внутренних мощностей производства солнечной энергии.

Ранее сообщалось, что НАЭК "Энергоатом" с 4 июня начнет поставлять электроэнергию в Молдову и таким образом заменит часть российского энергоресурса.

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