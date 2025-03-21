В мире уже случались прецеденты передачи управления атомными станциями иностранным государствам.

На днях в США заявили о готовности взять на себя управление украинскими атомными электростанциями. Это позитивное предложение для Украины, но при определенных условиях, считает энергетический эксперт Владимир Омельченко.

"При условии, что Соединенные Штаты смогут за счет санкционного, дипломатического и политического давления на Россию полностью обеспечить перевод Запорожской атомной станции вместе с городом Энергодар и другой инфраструктурой под правовой контроль Украины. Тогда я думаю, что возможен вариант создания отдельной компании по управлению Запорожской атомной станции", – пояснил он в интервью УНИАН.

По мнению эксперта, оператором может быть "Энергоатом", поскольку кроме украинских специалистов никто не обладает знаниями о специфике работы атомных блоков на ЗАЭС. Омельченко подчеркнул, что каждый блок этой атомной электростанции имеет определенные особенности, о которых американцы просто не знают.

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"Можно обсудить, чтобы они имели какую-то долю собственности в этой новой отдельной компании, которая занималась бы управлением ЗАЭС. Что касается других АЭС, это может быть разговор о том, чтобы включить американских представителей, например, в наблюдательный совет "Энергоатома". И также предложить американцам достроить энергоблоки на Хмельницкой АЭС, вместо того, чтобы использовать российские реакторы, которые сейчас хотят купить у Болгарии. В любом случае нам лучше иметь дело с американскими технологиями, чем с российскими", – акцентировал энергетический эксперт.

Он считает, что Штаты должны создать отдельную компанию по достройке энергоблоков №3, 4, 5 и 6 на Хмельницкой атомной станции. И в будущем эта компания владела бы ими.

"Чтобы снять проблемные вопросы, почему выбрали именно российские устаревшие реакторы 20-летней давности в Болгарии. На все энергоблоки нужно привлекать американские инвестиции, и также дать американцам возможность права собственности. Это позволит нам ликвидировать дефицит мощности. Новые компании по управлению могут работать в регуляторном поле Украины. Платиться налоги будут в Украине. Поэтому я думаю, что это положительное решение, просто нужно подробнее обсудить условия, чтобы найти баланс интересов", – продолжил Омельченко.

В мире уже случались прецеденты передачи управления атомными станциями иностранным государствам. К примеру, свою долю во многих странах имели российские компании. Речь идет в том числе о странах Азии и Африки.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли допуск американцев к украинским АЭС обезопасить их от российских ударов, эксперт сказал:

"Частично, возможно. Главное, что это создаст предпосылки и заинтересованность Соединенных Штатов в инвестировании в украинскую энергетику, в частности в наши электростанции. Самый главный результат – возвращение ЗАЭС".

По словам Омельченко, это должно быть основным условием вхождения в собственность украинских атомных станций американцев.

"Это пойдет на пользу Украине, бюджету, потребителям и энергетической безопасности", – констатировал энергетический эксперт.

США хотят управлять украинскими АЭС

По итогам разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявили, что Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них.

Впоследствии министр энергетики США Крис Райт также сказал, что Штаты могли бы взять на себя управление украинскими АЭС, если такой шаг поможет обеспечить прекращение огня и принести мир. По его словам, Вашингтон имеет большой технический опыт для управления этими станциями.

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