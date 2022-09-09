В проекте резолюции содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и других ядерных объектов в Украине".

Совет управляющих МАГАТЭ намерен призвать Россию покинуть Запорожскую АЭС и другие ядерные объекты в Украине.

Проект резолюции опубликовало агентство Reuters.

В документе, который подготовили Польша и Канада для заседания Совбеза ООН, Россию призывают прекратить все действия на ядерных объектах Украины.

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Указанный проект является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании Совета в марте, против которого выступили только Россия и Китай.

Дипломаты надеются повлиять на Россию, чтобы она деоккупировала ЗАЭС и прекратила обстрелы, угрожающие ядерной безопасности.

В черновом тексте, с которым ознакомились журналисты, речь идет о том, что Совет управляющих "осуждает постоянные насильственные действия РФ против ядерных объектов в Украине, в частности присутствие российских войск и персоналу "Росатома" на ЗАЭС".

Также в проекте содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и других ядерных объектов в Украине, чтобы компетентные органы имели возможность восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".

Совет управляющих "подчеркивает" недавний призыв гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании "зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС".

По словам дипломатов, проект подготовлен от имени Украины, которая не является членом Совета управляющих, и должен быть официально представлен на ежеквартальном заседании Совета директоров на следующей неделе. Затем состоится обсуждение и голосование.

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссия сфокусировалась на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

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