Объединительный собор пройдет в закрытом для прессы формате – ОО "Томос"

Представители СМИ не будут допущены на территорию заповедника София Киевская и Софийского собора.

Объединительный собор украинских православных церквей пройдет в закрытом для прессы формате.

Об этом говорится на странице общественной организации "Томос 2018" в соцсети Facebook, где публикуется актуальная информация о процессе предоставления томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

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«15 декабря в древней святыни украинского народа - Святой Софии Киевской состоится Объединительный собор поместной Украинской православной церкви. По итогам работы подготовительного оргкомитета был определен формат проведения Собора как закрытый», - говорится в сообщении.

Отмечается, что представителей СМИ не будут допускать на территорию заповедника София Киевская и Софийского Собора.

В общественной организации сообщили, что в начале мероприятия состоится трансляция совместной молитвы иерархов и приветственного слова.

«Для представителей медиа будет обустроена специальная локация - подиум для освещения событий вокруг Объединительного собора. Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представители СМИ должны иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности», - отметили они.

Кроме того, указывается, что работа дронов в районе проведения Собора из-за мер безопасности будет невозможной.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.