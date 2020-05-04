Солнечные электростанции установили в Украине уже 24 тысячи домохозяйств

В 1-м квартале 2020 года домохозяйства установили более 2,1 тысячи СЭС общей мощностью 65 МВт.

В Украине на сегодняшний день домашние солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 618 МВт установили 24 тысячи домохозяйств, инвестировав в это около 495 миллионов евро.

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Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"На сегодня уже более 24 тысячи домохозяйств в Украине используют солнечные электростанции и обеспечивают свои потребности в электроэнергии. Общая мощность СЭС в домохозяйствах достигает уже 618 МВт, а суммарный объем вложенных средств составляет около 495 миллионов евро", - сказано в сообщении.

В частности, в 1-м квартале 2020 года домохозяйства установили более 2,1 тысячи СЭС общей мощностью 65 МВт, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным агентства, наибольшее количество домашних солнечных станций было установлено в Днепропетровской области – 3,2 тысячи, Тернопольской - более 2,2 тысячи, Киевской - почти 2 тысячи, Ивано-Франковской - более 1,8 тысячи, а также в Закарпатской - более 1,4 тысячи.

"В целом более 24 тысячи СЭС в домохозяйствах позволяют генерировать более 700 миллионов кВт-ч экологически чистой электроэнергии в год. Для сравнения: такого объема энергии достаточно для около 230 тысяч семей", - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в украинскую возобновляемую энергетику в 2019 году было инвестировано 3,7 миллиарда долларов, что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей. Таким образом, на конец прошлого года общая мощность ВИЭ в Украине составила 6,8 ГВт.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.