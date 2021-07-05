Сеть АЗС Glusco возобновила работу с новым владельцем, которым стала государственная нефтяная компания Азербайджана Socar.

Об этом OilPoint на условиях анонимности сообщил один из топ-менеджеров сети.

«Это технический запуск, проверка настройки систем. Надеемся, что в ближайшие дни, новый собственник запустит полноценную работу сети», – сообщил он.

Отметим, что на станциях и стелах логотип и надпись Glusco закрыты черной пленкой.

Сообщалось, что сеть АЗС Glusco Нисана Моисеева покупает Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. Владелец фактически уже поменялся, но стороны ожидают на финальное решение АМКУ относительно концентрации.

Также было известно, что компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR cтала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украине, заменив на рынке швейцарскую Proton Energy Group, которая до апреля текущего года распространяла российский ресурс в Украине через сеть АЗС Glusco.

Напомним, что Proton Energy Group S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля 2021 года. В компании заявили, что причиной стало давление со стороны украинской власти, в частности, обыски на АЗС сети Glusco и арест дизельного топлива в трубопроводе «Прикарпатзападтранс».

Как известно, до этого 19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его бизнес-партнеров и активов, в том числе, и сети Glusco, что в результате привело к ее продаже.

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Автор: Григорий Бондарь