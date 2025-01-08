Средняя цена автогаза поднялась до 36,03 грн/л.

В Украине дорожает автогаз на фоне повышения ставки акциза с 1 января. В среднем топливо прибавило в цене 65 копеек.

Издание enkorr пишет, что, согласно данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", средняя цена автогаза поднялась до 36,03 грн/л.

Больше всего - на 1,3 гривни - до 37,99 грн/л - подорожало топливо на автозаправочных станциях KLO. При этом ОККО, WOG и SOCAR автогаз подорожал примерно на 1 гривню. Такая же ситуация и в сетях BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" и "Катрал". В то же время на АЗС UPG автогаз прибавил 1,2 гривни.

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Самая низкая цена на этот вид топлива - 32,29 грн/л - у "БРСМ-Нафта" в Николаевской области, а также Marshal в Житомирской - 32,39 грн/л.

Отмечается, что главной причиной цен стал рост акцизных ставок с 1 января, который номинально добавляет 1,3 грн/л. Дополнительный фактор - увеличение цен у зарубежных поставщиков.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин рассказывал, что основной удар повышение налогов нанесет по АЗС, которые не генерируют дополнительную прибыль.

При этом он отметил, что с конца января топливо на украинских АЗС может подорожать на 1,5-2 гривни из-за повышения акцизов на топливо, роста мировых цен на нефть и возможного обесценивания гривни.

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