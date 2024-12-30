Возможными причинами может стать ситуация с ценами на мировом рынке нефти и угроза девальвации гривни.

С конца января топливо на украинских автозаправочных станциях может подорожать на 1,5-2 гривни из-за повышения акцизов на топливо, роста мировых цен на нефть и возможного обесценивания гривни.

Об этом УНИАН рассказал основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

"С 1 января АЗС будет закупать топливо на полторы-две гривны дороже. Следовательно, где-то с конца января оно уже будет отражаться для клиентов на стелах АЗС", - сказал он.

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По его словам, сети АЗС имеют обычно две-три недели запасов топлива, которые были закуплены по старым ценам.

Впрочем, эксперт предупреждает, что рост цен на топливо может начаться еще до конца января. Возможными причинами он называет нагнетание ситуации с ценами на мировом рынке нефти накануне инаугурации Дональда Трампа и угроза дальнейшего обесценивания гривни.

"Тогда мы начнем дорожать сразу из-за этих факторов. То есть, у нас сейчас многофакторное повышение цен на горизонте", - добавил Леушкин.

Повышение акцизов на топливо в Украине - последние новости

С 1 января в Украине ожидается очередной этап повышения акцизов на топливо, согласно закону, который президент Владимир Зеленский подписал еще в сентябре 2024 года.

Документ предусматривает, что до 2028 года ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться и составят: бензин - 359 евро за 1000 л; дизельное топливо - 330 евро за 1000 л; сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин рассказывал в интервью УНИАН, что основной удар повышение налогов нанесет по АЗС, которые слабо торгуют в магазинах и не генерируют дополнительную прибыль, чтобы включить ее в новый налог.

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