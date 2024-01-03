Для покрытия потребления нужно быстро ввести в работу дополнительные энергоблоки, что может привести к технологическим нарушениям.

В среду, 3 января, уровень потребление электроэнергии на 14% выше соответствующего показателя на утро 2 января. А суточный максимум потребления во вторник вечером был на 13,8% выше, чем неделей ранее, сообщила в Telegram пресс-служба "Укрэнерго".

В НЭК отметили, что потребление постепенно растет из-за окончания праздников, начала рабочей недели и похолодания. Однако такое резкое повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему.

"Для покрытия потребления, которое стремительно растет, нужно быстро ввести в работу по меньшей мере 6 энергоблоков. Для электростанций, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, это очень резкое увеличение нагрузки, которое может привести к технологическим нарушениям", – подчеркнули в госкомпании.

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Потребителей призвали перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро. Это поможет энергосистеме работать в сложный период.

В то же время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Экспорт осуществляется в ночные часы минимального потребления в Румынию и Молдову. Импорт проводят днем из Словакии и Румынии.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 412 населенных пунктов.

Энергосистема Украины

По состоянию на утро 2 января из-за массированного ракетного обстрела в Киеве была повреждена воздушная линия, без напряжения остался ряд подстанций, также были обесточены 259 тысяч потребителей. Во второй половине дня свет вернули всем абонентам.

В то же время Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Это означает, что правительство сохранило неизменными тарифы на электроэнергию до конца апреля.

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