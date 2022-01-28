Отечественные компании, которые производят социально важные товары, по состоянию на сегодня закупили 15 миллионов кубических метров газа по льготным ценам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство продолжает поддержку бизнеса. Чтобы уменьшить влияние значительных цен на энергоносители, чтобы не допустить роста цен и не допустить остановки производства социально важных товаров, правительство ввело максимальную наценку на газ, а также на некоторые социально важные товары. По состоянию на 26 января реализовано в соответствии с указанным механизмом почти 15 миллионов кубических метров по средневзвешенной цене от 10 до 18 гривен за куб", - сказал он.
Читайте такжеКабмин поручил "Нафтогазу" провести аудит цен на газ для населения и теплокоммунэнерго
Также он добавил, что на сегодня около 260 компаний, которые производят социально значимые товары, имеют право на закупку голубого топлива по льготным ценам.
Ситуация с газом:
Кабмин 30 декабря 2021 года принял постановление №1433, которым обязал частные добывающие компании продавать 20% добытого газа на Украинской энергетической бирже. Это распоряжение действует до 30 апреля 2022 года.
Кроме того, постановлением №1435 Кабмин установил предельную надбавку к стоимости газа украинской добычи (без учета рентных платежей) на уровне не выше 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, хлеба ржано-пшеничного, батонов, куриных яиц и растительного масла. Срок действия такого решения - до 30 апреля 2022 года.
Также установлена торговая надбавка на поставку природного газа отечественной добычи для вышеупомянутых субъектов хозяйствования на уровне не выше 1%.
26 января 2022 года Кабинет министров поручил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" закупить услуги независимого аудита своей деятельности в части контрактов с фиксированными ценами на газ для населения.