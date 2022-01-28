Средневзвешенная цена составила от 10 до 18 гривен за кубометр.

Отечественные компании, которые производят социально важные товары, по состоянию на сегодня закупили 15 миллионов кубических метров газа по льготным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство продолжает поддержку бизнеса. Чтобы уменьшить влияние значительных цен на энергоносители, чтобы не допустить роста цен и не допустить остановки производства социально важных товаров, правительство ввело максимальную наценку на газ, а также на некоторые социально важные товары. По состоянию на 26 января реализовано в соответствии с указанным механизмом почти 15 миллионов кубических метров по средневзвешенной цене от 10 до 18 гривен за куб", - сказал он.

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Также он добавил, что на сегодня около 260 компаний, которые производят социально значимые товары, имеют право на закупку голубого топлива по льготным ценам.

Ситуация с газом:

Кабмин 30 декабря 2021 года принял постановление №1433, которым обязал частные добывающие компании продавать 20% добытого газа на Украинской энергетической бирже. Это распоряжение действует до 30 апреля 2022 года.

Кроме того, постановлением №1435 Кабмин установил предельную надбавку к стоимости газа украинской добычи (без учета рентных платежей) на уровне не выше 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, хлеба ржано-пшеничного, батонов, куриных яиц и растительного масла. Срок действия такого решения - до 30 апреля 2022 года.

Также установлена торговая надбавка на поставку природного газа отечественной добычи для вышеупомянутых субъектов хозяйствования на уровне не выше 1%.

26 января 2022 года Кабинет министров поручил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" закупить услуги независимого аудита своей деятельности в части контрактов с фиксированными ценами на газ для населения.