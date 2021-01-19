По его словам, это невозможно сделать, поскольку проект реализует группа частных компаний.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявляет, что Еврокомиссия не может помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Читайте такжеШвейцарская страховая компания вышла из проекта "Северный поток-2" - BloombergКак передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал во время прений в Европейском парламенте.

Он напомнил, что проект "Северный поток-2" реализуется группой частных компаний. "Европейская комиссия несколько раз заявляла, что считает этот газопровод таким, что не ведет к диверсификации энергетических ресурсов Европейского Союза", - отметил Боррель.

В связи с этим высокий представитель ЕС заявил, что проект "Северный поток-2" не соответствует цели Энергетического союза ЕС.

"Но мы не можем помешать компаниям строить его, если германское правительство соглашается (на его строительство - УНИАН). Но как только эти компании завершат (строительство газопровода - УНИАН), они должны знать, что они будут вынуждены действовать в соответствии с законодательством Европейского Союза", - отметил Боррель.

Справка УНИАН.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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Автор: Виталий Саенко