На фоне массовых антироссийских санкций Саудовская Аравия продолжает поставлять полный объем нефти нескольким североазиатским покупателям, несмотря на обещание сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки в рамках решения ОПЕК+.
Как сообщает Reuters, нефть поставляется через государственную компанию Saudi Aramco.
Как говорится в материале, инвесторы внимательно следят за ежемесячным распределением Saudi Aramco как за показателем того, может ли запланированное сокращение добычи привести к сокращению поставок в Азию - на крупнейший в мире рынок импорта нефти.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби, нефтяной гигант из Объединенных Арабских Эмиратов, также сообщила по меньшей мере трем покупателям в Азии о том, что поставит полный контрактный объем нефти в июне. ОАЭ планируют сократить добычу нефти на 144 тыс баррелей в сутки с мая в рамках сокращения добычи ОПЕК+.
ОПЕК+ и ситуация с газом
В октябре 2022 года появилсь информация о том, что Европа отказывается от российской нефти, а ОПЕК+ готовится сократить добычу. Сообщалось, что поставки нефти из России в Европу упали на 60%; импорт в Азию также уменьшается. Страны ОПЕК+ обдумывают крупнейшие сокращения добычи нефти со времен кризиса 2020 года.
2 апреля 2023 года страны ОПЕК+ определились с позицией относительно добычи нефти. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ приняла решение об удержании своих позиций относительно добычи нефти.
3 апреля 2023 года ОПЕК+ неожиданно объявила о сокращении добычи нефти.
Согласно официальным заявлениям, Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, тогда как Ирак сократит добычу на 211 тысяч баррелей в сутки.
ОАЭ заявили, что сократят добычу на 144 тысяч баррелей в сутки, Кувейт объявил о сокращении на 128 тыс. баррелей в сутки, Оман объявил о сокращении на 40 тысяч баррелей в сутки, а Алжир заявил, что сократит добычу на 48 тыс. баррелей в сутки. Казахстан также сократит добычу на 78 тыс. баррелей в сутки.