Саудовская Аравия продолжает поставлять полный объем нефти нескольким североазиатским покупателям.

На фоне массовых антироссийских санкций Саудовская Аравия продолжает поставлять полный объем нефти нескольким североазиатским покупателям, несмотря на обещание сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки в рамках решения ОПЕК+.

Как сообщает Reuters, нефть поставляется через государственную компанию Saudi Aramco.

Как говорится в материале, инвесторы внимательно следят за ежемесячным распределением Saudi Aramco как за показателем того, может ли запланированное сокращение добычи привести к сокращению поставок в Азию - на крупнейший в мире рынок импорта нефти.

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Национальная нефтяная компания Абу-Даби, нефтяной гигант из Объединенных Арабских Эмиратов, также сообщила по меньшей мере трем покупателям в Азии о том, что поставит полный контрактный объем нефти в июне. ОАЭ планируют сократить добычу нефти на 144 тыс баррелей в сутки с мая в рамках сокращения добычи ОПЕК+.

ОПЕК+ и ситуация с газом

В октябре 2022 года появилсь информация о том, что Европа отказывается от российской нефти, а ОПЕК+ готовится сократить добычу. Сообщалось, что поставки нефти из России в Европу упали на 60%; импорт в Азию также уменьшается. Страны ОПЕК+ обдумывают крупнейшие сокращения добычи нефти со времен кризиса 2020 года.

2 апреля 2023 года страны ОПЕК+ определились с позицией относительно добычи нефти. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ приняла решение об удержании своих позиций относительно добычи нефти.

3 апреля 2023 года ОПЕК+ неожиданно объявила о сокращении добычи нефти.

Согласно официальным заявлениям, Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, тогда как Ирак сократит добычу на 211 тысяч баррелей в сутки.

ОАЭ заявили, что сократят добычу на 144 тысяч баррелей в сутки, Кувейт объявил о сокращении на 128 тыс. баррелей в сутки, Оман объявил о сокращении на 40 тысяч баррелей в сутки, а Алжир заявил, что сократит добычу на 48 тыс. баррелей в сутки. Казахстан также сократит добычу на 78 тыс. баррелей в сутки.

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