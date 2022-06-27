Соглашение об ограничении цен на российскую нефть имеет целью ограничить поступления для России от продажи ископаемого топлива.

Лидеры стран "Большой семерки" близки к соглашению о начале процесса ограничения цен на российскую нефть.

Об этом пишет газета The New York Times.

Соглашение об ограничении цен на российскую нефть, которую предлагали в последние недели, имеет целью ограничить поступление для России от продажи ископаемого топлива, которые она использует в вопросе финансирования своих военных действий, отмечает издание.

Кроме этого, страны стремятся стабилизировать мировые рынки нефти и надеются снизить на них цены. В случае ограничения цены российская нефть сможет и в дальнейшем поступать к потребителям во всем мире, но отмечается, что богатые демократии все чаще вводят эмбарго против нефти из РФ в своих странах.

Даже при условии договоренности, министрам финансов стран-участниц придется решать детали того, как будет реализован план по установлению предельных цен.

Окончательная сделка также потребует сложных обсуждений, которые, вероятно, нуждаются в привлечении частных компаний - страховщиков и крупных финансовых учреждений, а также стран за пределами Европы и США, которые импортируют нефть из России.

"Я думаю, что это можно сделать относительно быстро", – сказал журналистам на саммите Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности.

Несмотря на то, что российский экспорт нефти резко упал под санкциями, ее доходы от продажи нефти выросли из-за роста цен на топливо. А потребители во всем мире столкнулись с ростом цен на топливо и нефтепродукты. Эта комбинация заставила лидеров G7 искать пути того, как уменьшить российские доходы и одновременно уменьшить давление на цены на энергоносители.

Как сообщал УНИАН, 31 мая лидеры Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко и министр энергетики Герман Галущенко в совместной статье для международной медиаорганизации Project Syndicate поддержали намерение западных стран ввести ограничения цен на российскую нефть.

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