Санкционным итогом года стало резкое сокращение поставок российской нефти и потеря Кремлем части нефтяных доходов.

Под конец 2022 года поставки российской нефти в страны Евросоюза сократились на 90%. Это стало главной санкционной мерой против агрессора, заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Укринформу.

"Мы радикально уменьшили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов", – заявил он.

Посол Евросоюза признал, что россияне всё еще могут продавать свою нефть в другие регионы мира, но прибыль от этих поставок значительно меньше.

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"Россия вынуждена делать это со значительной скидкой на каждый баррель. Российская нефть продается по цене примерно на 30 долларов ниже, чем в среднем по всему миру", – отметил Маасикас.

Европейское эмбарго на нефть из России

С 5 декабря вступили в силу европейские нефтяные санкции против России – большинство стран ЕС перестали покупать российскую нефть. Исключение было сделано только для нескольких стран, не имеющих альтернатив российской нефти – Венгрии, Чехии и Словакии. Также был введен "потолок цен" на продажу российской нефти в другие страны мира.

Потолок цен означает, что ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия не будут оказывать транспортные, страховые, банковские и прочие услуги, связанные с российской нефтью, если она продается дороже "потолка" в 60 долларов.

В России решили формально запретить поставки нефти в страны, придерживающиеся введенного потолка цен, но на практике поставки и так осуществляются по цене ниже потолка.

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