Компании имеют кредитную линию, позволяющую покупать горючее и платить позже.

Владелец одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Великобритании имеет кредитную линию с подразделением нефтяной компании, основанной и частично управляемой российским миллиардером, который находится под санкциями, пишет The Guardian.

Отмечается, что компания Essar Oil (Великобритания), которая владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом Stanlow в порту Элсмир, прекратила весь импорт российского топлива в 2022 году. Однако отчетность показывает, что у компании есть кредитная линия с Litasco, подразделением Московского "Лукойла", второй по величине нефтяной компании в России. Сама Litasco не подпадает под санкции.

По данным журналистов, Essar Oil (Великобритания) – часть группы Essar, принадлежащей индийским миллиардерам братьям Руиа. Имеет "расширенную платежную линию" на сырую нефть с Litasco на сумму 500 млн долларов. Двухлетнее соглашение истекло в мае 2023 года, но было продлено до июня 2024 года. Сделка на самом деле является кредитной линией, позволяющей Essar покупать топливо и платить позже.

Видео дня

"Litasco полностью принадлежит "Лукойлу", чей основатель и 8,5% акционер Вагит Алекперов попал под санкции Великобритании в апреле 2022 года. "Лукойл" находится под санкциями в США, но не в Великобритании или ЕС, а Litasco не подпадает под санкции ни в одной из юрисдикций. Алекперов покинул пост директора "Лукойла" вскоре после того, как попал под санкции, но остается акционером", – пишет издание.

Также указано, что сенегальская нефтяная компания Le Mond Oil & Gas Africa утверждала, что Litasco следует рассматривать так, будто к ней введены санкции, поскольку она находится под контролем Алекперова или Владимира Путина. Однако британский суд в ноябре 2023 года решил, что ни Litasco, ни Lukoil не могут считаться подконтрольными лицу, попавшему под санкции.

Антироссийские санкции

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, правительство Болгарии забрало у российской компании "Лукойл" контроль над нефтяным терминалом "Росенец".

Ранее УНИАН писал, что российская нефтяная компания "Лукойл" остановит экспорт со своих каспийских нефтяных месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Отмечается, что данное решение принято из-за западных санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: