Болгария не будет выплачивать концессионеру компенсацию, поскольку договор расторгнут в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, правительство Болгарии забрало у российской компании "Лукойл" контроль над нефтяным терминалом "Росенец".

Такое заявление сделал министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георгий Гвоздейков, отметив при этом, что правительство не будет выплачивать концессионеру компенсацию, поскольку договор расторгнут в связи с форс-мажорными обстоятельствами, сообщает бТВ.

"У государства есть возможности и опыт, чрезвычайные ситуации допущены не будут, все в рамках закона. Согласно текстам, заложенным в постановлении, государство не обязано выплачивать компенсацию концессионеру. Концессия была прекращена в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, касающимися ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Отныне "Лукойл" должен добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Риск просчитан, мы соблюли закон и европейское регулирование", - добавил Гвоздейков.

Видео дня

История договора с "Лукойлом"

Портовый терминал "Росенец" находится на южном берегу Бургасского залива. Он предназначен для приемки, хранения и транспортировки нефтехимического сырья и товарных продуктов.

В 2011 году между Болгарией и Лукойлом был подписан договор о концессии части портового терминала Росенец, в 2022 году временное правительство Болгарии продлило концессию на 24 года.

Однако летом этого года парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных ЕС на Россию.

Отмечается, что о разрыве концессии на управление терминалом болгарские власти сообщили "Лукойл" еще в середине августа.

Отношения Болгарии с "Лукойлом"

В феврале 2023 года Болгария оштрафовала дочку российского "Лукойла" за нарушение конкуренции $36,83 млн.

В апреле 2023 года Болгария оштрафовала российский "Лукойл" на 100 миллионов евро. Соответствующее решение вынесла болгарская Комиссия по защите конкуренции (КЗК) в связи со злоупотреблением доминирующим положением путем ограничения доступа к складам и транспортной инфраструктуре.

КЗК установила, что группа использует стратегию, которая включает несколько антиконкурентных практик, которые при условии их последовательного и кумулятивного применения в течение более пяти лет создают барьеры для импорта горючего, полностью исключая его или делая его экономически неэффективным. Это позволяет "Лукойлу" сохранять свои лидерские позиции в Болгарии на уровне оптовой и розничной торговли.

19 июля 2023 года в парламенте Болгарии заявили о намерении прекратить концессию российского "Лукойла" в порту Росенец возле Бургаса.

Вас также могут заинтересовать новости: