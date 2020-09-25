Те, кто утверждают, что Германии нужно разрешить достроить газопровод, игнорируют объективную реальность.

Отношения США с европейскими союзниками на протяжении последних лет были не самыми лучшими. И идей, как все можно было бы исправить, хватало. Манера относиться к союзникам как к должному и публично им попрекать появилась раньше, чем администрация Дональда Трампа начала работать.

Однако, можно справедливо сказать, что Вашингтон "пробил новое дно", когда объявил о выводе войск из Германии.

Читайте такжеSueddeutsche Zeitung: "Северный поток-2" разрывает Германию пополамОб этом в статье для организации Morning Consult пишут экс-помощник министра обороны США Дебра Каган и бывший американский посол в Украине Джон Хербст. Они замечают, что поврежденные союзы вряд ли можно починить случайными идеями. Ведь они лишь прикроют реальную проблему и при этом дадут Москве карт-бланш на вредное поведение.

Но это именно то, что многие предлагают сделать в вопросе российского газопровода " Северный поток-2". Эту ГТС авторы называют "последним выстрелом", который позволит России доминировать на газовом рынке Европы на протяжении многих лет.

Под видом защиты Германии от каких-либо дальнейших конфликтов с США, комментаторы и эксперты выстроились в протесте против новых санкций Конгресса, призванных не позволить России достроить "трубу". Но санкции против" Северного потока-2", которые поддерживают обе партии, опираются на факты недавней истории, в которой Россия плохо вела себя в Украине и других странах Евразии.

Читайте такжеПомпео заявил, что США создают коалицию для борьбы с "Северным потоком-2"Но речь идет не о ситуации в духе "мы против них". Генеральный суд ЕС постановил: тот факт, что Россия владеет как газопроводом, так и газом для доставки через него, противоречит европейским антимонопольным правилам. Даже немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur отверг ходатайство "Газпрома" об исключении для него с антимонопольных правил и законов. Все эти препятствия, как и многие другие вещи в ЕС и США, - это вызовы для российского президента Владимира Путина.

Адвокаты идеи позволить Берлину достроить "Северный поток-2" не хотят обращать внимание на один критически важный факт. Их позиция развязывает руки Путину для дальнейшего наступления против Украины. Не стоит забывать, что для России не достаточно вторжения и оккупации части украинской территории. Путин хочет причинить долгосрочные экономические страдания Украине. Именно для этого он строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Много кто купился также на утверждение Путина, что США якобы обложили российские трубопроводы санкциями, чтобы заставить Европу покупать больше американского сжиженного газа. Но американский газ уже продается многим странам Европы. Его покупают страны-участницы ЕС и Турция. Россия бы хотела вытеснить всех конкурентов с этого рынка. Но это касается не только США.

Читайте такжеПремьер Польши предупредил об опасности завершения "Северного потока-2"Москва уже контролирует около 40% европейского рынка газа. И эта доля вырастет после завершения "Турецкого потока". Когда к нему присоединится еще и "Северный поток-2", почти 70% ископаемого топлива России будет продаваться исключительно на европейском рынке. Политические и экономические последствия обеих ГТС будут огромными.

Несмотря на соглашение о транзите на пять лет, которое Москва и Киев подписали в прошлом году, российские поставки через украинскую территорию уже существенно сократились. Поток российского газа в Болгарию и Юго-Восточную Европу ранее проходил через Украину и Румынию. Но теперь этот газ поступает через Турцию в Болгарию, а дальше в Сербию и Венгрию. Это выливается в массивное сокращение транзита через ГТС Беларуси и Украины. Поэтому Путин уже достиг своей цели.

Германия импортирует треть своего газа из России. Но на фоне сокращения производственных нужд и перехода на возобновляемые источники энергии немецкое потребление газа вряд ли будет расти. Лишь небольшой процент газа, который будет поступать через "Северный поток-2", предназначен для Германии. Остальные объемы будут транзитироваться в другие европейские страны.

Читайте такжеУ Австрии и Украины разные взгляды на строительство "Северного потока-2" - канцлерВряд ли кто-то будет выступать против восстановления критически важных отношений с союзниками. Но достичь этой цели, позволяя Путину распространять вредное российское влияние в Европе, - это не лучший способ сделать это. Зависимость от России дорого стоила европейцам. И Россия, в отличие от тех, кто протестует против американских санкций, хорошо знает, что "Северный поток-2" - это не просто деловое соглашение.

Но ситуация, похоже, начинает меняться. Много политиков в Германии, которые долгое время выступали против ГТС, а также те, кто изменил свою точку зрения на нее, вместе с чиновниками ЕС начали признавать, что единственная страна, которая получит выгоду от "Северного потока-2" - это Россия. Укрепляется консенсус, что Европа должна найти способ выразить возмущение, которое будет иметь реальные последствия. И остановить "Северный поток-2" - это именно такой способ.

Санкции против " Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань