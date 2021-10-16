На заседании СНБО были рассмотрены вопросы недропользования и дополнительных мер по усилению госнадзора в этой сфере.

С ноября в Украине заработает портал, который будет содержать данные о всех владельцах лицензий на пользование недрами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания Совбеза.

По его словам, был рассмотрен вопрос недропользования и дополнительных мер по усилению госнадзора в этой сфере.

"Этот вопрос находится у нас на контроле... В 2020 году поступления от этой структуры в наш бюджет составили 28,9 млрд грн, а в этом году мы ожидаем, что по меньшей мере 50 млрд грн будет собрано нашими структурами...",- рассказал Данилов.

Кроме того, он сообщил, что профильным структурам поручили исследовать обстоятельства, при которых 23 компании получили разрешения на добычу углеводородов без соответствующих нормативно-правовых актов, которые бы действовали на 2018 год.

"Открыто уголовное производство. На следующем заседании будет информирование членов СНБО по этому вопросу", - сообщил секретарь СНБО.

Он уточнил, "известные в Украине люди" продолжают отказываться от лицензий на добычу углеводородов, которые получили в свое время.

В частности, семья олигарха Николая Злочевского отказалась от двух лицензий.

"Вопрос не снимается с контроля. На следующих заседаниях продолжится обсуждение этого вопроса", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что с 1 ноября в Украине заработает публичный портал, содержащий информацию о компаниях-владельцах всех 3 тыс. 044 лицензий на пользование недрами, в частности об их деятельности и сколько они платят налогов.

Читайте такжеВпервые Украине добровольно вернули две лицензии на добычу нефти и газа - Данилов

Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала специальные разрешения на недропользование 19 компаниям, занимающимся разработкой нефтегазовых площадей.

В частности, решение распространяется на компании "Гео Коннект", "ЭджейнМакро", "Глобал Гео Инвест", "Транс Сет Гео", "Эко Газ Альянс", "Эпивал Энерджи", "ГеоПост", "Юнолит Ойл", "Профи нефть", "ГеоТаргент", "Надра Прайд", "Бест Гео Тех", "Гео Стенс", "Надра Вест Групп", "Гео Форс Ойл", "Бест Ойл Компани", "Надрапростир", "Гео Вертикаль", "Инфо Гео Тренд".

Автор: Антонина Доломанжи