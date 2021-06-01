"Рыночные" тарифы. Стоит ли ожидать снижения цен на газ

"Газовая" история в Украине развивается странным образом. Несмотря на то, что власть неоднократно обещала навести порядок в тарифной политике на этом энергорынке, громко заявляя о снижении "ценников" стоимости газа, тарифы продолжают расти.

Поставщики «голубого» топлива обнародовали свои тарифы для населения, которые украинцы начнут оплачивать с июня. И, исходя из увиденных цифр, ожидаемого «летнего» послабления в платежках не последовало: «годовой» тариф остался на уровне от 7,9 до 13,5 гривни за кубометр. И цены у поставщиков с наибольшей клиентской базой находятся примерно в одинаковых пределах.

Таким образом, абсолютное большинство бытовых потребителей в июне текущего года будут платить по тарифу, который в три раза выше, чем год назад.

Еще один момент – наличие «месячного» и «сезонного» тарифа не выручает – они практически идентичны с «годовым». Напомним, правительство инициировало последний в качестве страховки от колебаний цен на рынке. Этот тариф должен оставаться неизменным в течение года. А поставщик в рамках периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену - только снижать. Впрочем, ничего подобного не происходит. Причем даже не в отопительный сезон.

По новым правилам, каждый поставщик должен самостоятельно определить цену на топливо, в зависимости от рыночных условий. По какому принципу это происходит, так и осталось «за кадром»…

Отпуская рынок в свободное плавание (с 1 мая 2021 года всех потребителей автоматически перевели на базовые годовые цены, но можно выбрать и другие – декадные, месячные, сезонные - контракты), премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает от поставщиков снижения годовой цены на газ для населения в летний период. «Поскольку они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя, именно конкуренция должна подтолкнуть поставщиков газа снизить тарифы», - сказал он.

Но «ожидания» не оправдались.

Эксперты объясняют происходящее тем, что цены газа на европейских рынках, на которые ориентируются украинские поставщики, не снижаются, как прогнозировалось, наоборот - растут. К примеру, цена газа с поставкой 26 мая на хабе TTF в Нидерландах выросла до 333 долларов за тысячу кубометров после минимума с начала года - 290 долларов (максимальная цена на этом хабе за два с половиной года была зафиксирована 17 мая - 342 доллара). И аналитики уверяют, что нынешний рост стоимости топлива - не предел. Он будет только набирать обороты.

В Минэнерго, тогда еще под руководством и.о. главы ведомства Юрия Витренко, ныне возглавляющего «Нафтогаз», как вариант «укрощения» цен, которые остаются заоблачными для кошельков украинцев, предлагали сделать упор на повышение собственной добычи газа. Его себестоимость составляет около 2,6 гривни за кубометр.

«Себестоимость добычи, например, государственной компанией «Укргазвыдобування», - приблизительно 2,6 гривни за кубометр. Продается этот газ за 6,99 гривни, но в 6,99 также входит тариф на транспортировку газа магистральными газопроводами… Также в эту цену включаются налоги, которые «Нафтогаз» платит в госбюджет. С этих налогов выплачиваются зарплаты бюджетникам, пенсии, финансируется оборона государства. В эту цену также входят дивиденды, которые идут в госбюджет», - пояснил Витренко.

По его словам, благодаря тому, что газ, который добывают госкомпании, продается не по себестоимости, а с определенной наценкой, у государства есть средства для финансирования субсидий для тех украинцев, которые в них нуждаются. Но чтобы заботиться о тех, кто не может платить рыночную цену, нужно где-то брать деньги. «Эти деньги идут с прибыли, когда рыночная цена выше себестоимости», - отметил Витренко.

Также, по его мнению, благодаря тому, что украинский газ продается по рыночным или близким к рыночным ценам, у людей появляются стимулы сокращать потребление, а у госкомпаний - ресурс для наращивания добычи.

Но реальность не соответствует этим объяснениям - газодобыча не растет, а падает из года в год.

Не все гладко и с экономией. Конечно, высокие цены стимулируют сокращать потребление газа. Но, перейдя на дрова (что превратилось в распространенную практику в регионах), украинцы нещадно вырубают леса. О том, чем это грозит с точки зрения экологии, не думает никто.

Теоретически, правительство могло бы обязать «Нафтогаз», который является главным «добытчиком» газа в Украине, поставлять газ для населения по ценам, существенно ниже рыночных. Однако это привело бы к разрыву отношений с МВФ, который настаивает на «цивилизованных» правилах игры. По крайней мере, об этом говорят украинские чиновники.

Впереди зима, и новые тарифы на газ, одновременно с возможным ростом стоимости электроэнергии в 2,5-3 раза, станут неподъемными для украинцев. Вряд ли выручат и субсидии. Статья госбюджета, предполагающая выделение средств для помощи населению в оплате коммунальных услуг, ежегодно сокращается. Вместе с тем долги за ЖКУ растут и уже превысили 80 млрд гривен.

Вероятно, нельзя исключать, что правительство, дабы «исправить ситуацию», может снова заняться «ручным» регулированием рынка. Так было в январе нынешнего года, когда Кабинет министров, в ответ на «тарифные» акции протеста украинцев, своим постановлением ввел предельную цену на газ для населения 6,99 гривни кубометр. Этот мелкий бонус не сильно помог населению. А участники рынка тогда резко раскритиковали действия правительства, утверждая, что при такой политике они будут работать себе в убыток.

Теперь «рынок» совершенно свободен, в отличие от украинцев, которые все больше попадают под его давление. Впрочем, называть этот «рынок» рынком – никак нельзя: каждый «газовый хозяин» тянет одеяло на себя. И когда это закончится – вопрос.

Нана Черная

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