Из-за формулы "Роттердам+" потребители электроэнергии только за два года переплатили 19,4 млрд грн.

Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии самого скандального за последние годы дела в энергетике, которое касалось, так называемой формулы "Роттердам+", из-за окончания срока досудебного расследования.

Как сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры в Телеграм-канале, решение было принято сегодня, 9 октября 2023 года, с отдельным мнением одного из судей коллегии.

Прокурор САП не согласен с таким решение суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

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Детали дела "Роттердам+"

"Роттердам+" - методика определения стоимости угля для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии, которая применялась в Украине с мая 2016 года по июнь 2019 года включительно.

Стоимость угля, согласно методике, состояла из индикативной цены угля на основе средних индексов в портах Западной Европы — Амстердам–Роттердам–Антверпен (регион ARA) за 12 месяцев, предшествующих месяцу установления прогнозируемой оптовой рыночной цены, и стоимости транспортировки угля на украинские ТЭС.

Она была принята Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и вызвала множество скандалов в Украине.

В марте САП передала в суд первый эпизод дела"Роттердам+". Прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении 6 человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+". По оценке следствия введенная формула привела к причинению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд гривень убытков потребителям электроэнергии. Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд гривень.

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