Прокурор также заявил гражданский иск о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением государству, на сумму 19,357 млрд грн.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд первый эпизод так называемого дела "Роттердам+".

Как сообщает пресс-служба САП, в суд направлено обвинительное заключение в отношении шести человек по этому делу. Отмечается, что среди обвиняемых: глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), один из членов комиссии, начальник отдела и руководитель управления НКРЭКУ, а также заместитель коммерческого директора и директор департамента одной из частных компаний - все должности указаны на момент совершения преступления.

По оценке следствия, введенная формула привела к причинению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд грн убытков потребителям электроэнергии.

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Поэтому прокурор также заявил гражданский иск о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением государству, на сумму 19,357 млрд грн.

Отмечается, что действия всех лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество в этом преступлении.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

Дело" Роттердам+": детали

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, среди подозреваемых – бывший глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимир Бутовский.

Действия всех шестерых лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление служебным положением"), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. Вовк объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.

С тех пор несколько раз в этом резонансном производстве принимались решения о закрытии.

22 сентября 2022 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в очередной раз отменил постановление о закрытии дела "Роттердам+" как незаконного и необоснованного.

Одновременно с этим глава САП полностью сменил группу прокуроров по этому делу.

26 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении 15 лицам по делу "Роттердам+".

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