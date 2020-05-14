Зеркаль возглавила защиту "Нафтогаза" в международных арбитражах против «Газпрома»

Зеркаль заявила, что работа над начатыми процессами и арбитражами усилится.

Советник председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль, которая ранее занимала должность заместителя министра иностранных дел Украины, возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств "Нафтогаза" в спорах с российским «Газпромом» и по делам против Российской Федерации.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Отмечается, что соответствующий функционал Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры Группы «Нафтогаз».

«Направление, за которое я отвечаю в «Нафтогазе», крайне важно и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится», - цитирует Зеркаль пресс-служба "Нафтогаза".

Сообщается, что в 2014-2019 годах Зеркаль в должности заместителя министра иностранных дел Украины занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с Европейским Союзом, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушении иммунитета военных кораблей и членов экипажа).

По информации пресс-службы "Нафтогаза", на протяжении двух лет Зеркаль привлекалась к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года, а также принимала активное участие в трехсторонних переговорах Украина-ЕС-Россия по заключению «Зимних пакетов» в 2014-2015 и 2015-2016 годах.

Как сообщал УНИАН, в январе «Нафтогаз Украины» назначил экс-заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль советником главы правления компании.

13 мая исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца, в связи с трансформацией "Нафтогаза". Витренко возглавляет направление эффективной защиты интересов Украины в отношениях с "Газпромом".