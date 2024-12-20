Повышение тарифов на транспортировку газа может негативно повлиять на газодобывающую отрасль, и в первую очередь, на государственный сектор. Об этом заявила основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак. По ее мнению, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна предоставить детальное обоснование такого решения.

"Должны быть причины. Мы хотим, чтобы НКРЭКУ обосновало, рассказало, почему. Потому что со своей стороны мы проанализировали работу и у нас есть как минимум 6 причин, где можно сэкономить и не повышать тарифы", - отметила Оринчак.

Ассоциация отмечает необходимость проведения основательного исследования и диалога с основными игроками рынка, большинство из которых являются государственными компаниями, для определения реальных экономических показателей и формирования более реальной тарифной политики.

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"Если собрать основных игроков рынка, это опять же государственные компании в основном и проговорить с ними, сделать какое-то определенное исследование, чтобы была выгодна, во-первых, экономика ведения бизнеса в газотранспортной системе, добычи газа. И тогда можно найти совместный диалог и цифры, которые были действительно реальными относительно нашей тарифной политики и вообще реалий ведения бизнеса в Украине и тарифообразования", - подчеркнула Оринчак.

По расчетам экспертов, повышение тарифов может привести к дополнительным расходам газодобывающих компаний в размере 7 миллиардов гривень в год. При этом больше всего пострадает государственный сектор, поскольку около 300 из более чем 400 специальных разрешений на добычу нефти и газа приходится именно на государственные компании.

"Смотрите, примерно добывает более 400 спецразрешений на добычу нефти и газа. Концентрация около 300 это приходится на государственные компании. Соответственно, что это как раз в первую очередь будет чувствовать именно государственный сектор", - пояснила Ксения Оринчак.

Ранее Ассоциация газодобывающих компаний обратилась к энергорегулятору для проведения обсуждения возможного увеличения тарифов на транспортировку газа. Газодобытчики обратили внимание на отсутствие необходимой информации в обосновании проекта, что затрудняет понимание ключевых параметров новых тарифов.