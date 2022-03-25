Польша требует дальнейшего усиления санкций против России.

Три европейские страны - Германия, Австрия и Венгрия - выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Polsat.

"Польша решительно подчеркивала необходимость ограничения торговли углеводородами, т.е. торговли нефтью, газом и углем с Россией. Я считаю, что наш голос был самым сильным в этом вопросе. К сожалению, большие страны, в частности, Германия, и некоторые маленькие, такие как Австрия или Венгрия, более сдержаны, воздерживаются от требований порвать здесь и сейчас, как можно скорее торговлю с Россией", - сказал Моравецкий.

Он призвал не допустить того, чтобы Россия выиграла от недавнего роста цен на газ.

"Не секрет, что Польша требует усиления санкций, и я убежден, что на основании вчерашних договоренностей вскоре будет разработан еще один пакет санкций", - отметил Моравецкий.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Нафтогазе" заявили, что шесть стран уже объявили о готовности полностью или частично отказаться от энергоресурсов из России.

Вас также могут заинтересовать новости: