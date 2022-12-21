Сейсмологи точно определили время трех взрывов 26 сентября, вызвавших четыре утечки на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После нескольких месяцев расследования взрывов на "Северном потоке", многочисленные официальные лица в частном порядке говорят, что Россия, возможно, "не виновата в атаке на газопроводы".

Как сообщает The Washington Post, в течение нескольких месяцев после взрывов, которые привели к, вероятно, одному из крупнейших разовых выбросов метана в истории, следователи проанализировали остатки взрывчатых веществ, извлеченные со дна Балтийского моря.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что за саботажем стояла Россия", — сказал один европейский чиновник. Как говорится в материале, некоторые чиновники дошли до того, что заявили, что не считают ответственной Россию. Другие, которые по-прежнему считают Россию главным подозреваемым, говорят, что однозначно приписать нападение какой-либо стране может быть невозможно.

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Сейсмологи точно определили время трех взрывов 26 сентября, вызвавших четыре утечки на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Никто не сомневается, что ущерб был преднамеренным. Официальный представитель правительства Германии, которое проводит собственное расследование, заявил, что взрывчатка, по-видимому, была заложена снаружи строений.

Но даже те, кто знают подробности судебно-медицинской экспертизы, не могут окончательно связать Россию с нападением, заявили официальные лица, выступая на условиях анонимности.

"Судебно-медицинская экспертиза такого расследования будет чрезвычайно сложной", — сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Как говорится в материале, атрибуция атаки была сложной с самого начала. Первый взрыв произошел посреди ночи к юго-востоку от датского острова Борнхольм. Ученые зафиксировали еще два взрыва более чем через 12 часов к северо-востоку от острова.

По словам официальных лиц, учитывая относительно небольшую глубину поврежденных трубопроводов — около 80 ярдов в месте одного взрыва — несколько разных участников теоретически могли осуществить атаку, возможно, с использованием подводных беспилотников или с помощью надводных кораблей. Список подозреваемых не ограничивается только странами, которые обладают пилотируемыми подводными лодками или опытом глубоководного сноса.

Утечки произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Европейские страны пытались составить карту, какие корабли находились в регионе за несколько дней до взрывов, в надежде отсеять круг подозреваемых.

Однако Россия остается главным подозреваемым, отчасти из-за ее недавней истории бомбардировок гражданской инфраструктуры в Украине и склонности к нетрадиционным методам ведения войны. По словам официальных лиц, не так уж и сложно думать, что Кремль нападет на "Северный поток", возможно, для того, чтобы подорвать решимость НАТО и лишить союзников, зависящих от российских источников энергии.

Взрывы на "Северных потоках":

В конце сентября 2022 года оператор Nord Stream собщил, что в обеих нитях российского газопровода резко снизилось давление. Сообщалось об утечке до 500 миллионов кубометров технического газа.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

Прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что российские власти не исключают возможности саботажа.

В Евросоюзе считают, что утечки газа произошли в результате умышленных действий. Лидеры западных стран не исключают, что это был саботаж.

Недавно Служба государственной безопасности Швеции завершила осмотр поврежденных участков газопроводов. Он подтвердил, что утечка произошла в результате взрывов.

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