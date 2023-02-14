Общее количество запущенных скважин выросло почти на 7% и превысило 7,8 тысяч.

Россия за прошлый год пробурила рекордное количество нефтяных скважин и восстановила уровень добычи нефти, несмотря на наложенные европейские санкции.

Соответствующие подсчеты сделало издание Bloomberg, отметив что российские нефтяные вышки пробурили скважин на общую глубину более 28 тысяч километров, что является самым высоким показателем за последние десять лет. При этом общее количество запущенных скважин выросло почти на 7% и превысило 7,8 тысяч.

"В прошлом году российские компании выполнили больше всего буровых работ на своих нефтяных месторождениях за более чем десятилетие, и мало признаков того, что международные санкции или выход некоторых крупных западных компаний прямо повредили так называемым операциям по добыче", - отмечает издание.

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Это объясняет, каким образом Россия в 2022 году, несмотря на санкции и начало полномасштабной войны, не сократила добычу нефти.

Достигнув в апреле минимума после вторжения в 10,05 млн баррелей в день, добыча нефти в России восстановилась примерно до 10,9 млн баррелей в день в конце 2022 года и оставалась близкой к этому уровню в январе.

Война в Украине и ситуация с нефтью

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года также была запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

10 февраля 2023 года Россия подтвердила сокращение добычи нефти. В марте добыча упадет на 500 тыс. баррелей в стуки.

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