Разумков ответил, есть ли у украинских властей план на случай достройки "Северного потока-2", чтобы защитить интересы страны.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что нужно не допустить достройки "Северного потока-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских каналов.

На вопрос, есть ли у украинских властей план на случай достройки "Северного потока-2", чтобы защитить интересы страны, Разумков ответил, что запасной вариант надо иметь всегда.

"Надо всегда иметь и "План Б". И зная наших северных соседей, - и "План С". Но объективно, первоочередной задачей, стоящей сегодня перед всеми ветвями власти, перед украинским политикумом, - сделать так, чтобы все-таки "Северный поток-2" не был достроен", - подчеркнул он.

Санкции США против "Северного потока-2"

Ранее стало известно, что США не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя. В частности, в докладе Госдепартамента США сообщается о снятии санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина.

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Несмотря на это, Госдепартамент США объявил о введении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые привлечены к прокладке "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига "отвечает национальным интересам США".

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

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Автор: Татьяна Поляковская