После периода жесткого дефицита топлива в Украине, который был вызван варварским нападением России на нашу страну и разрушением нефтебаз вместе с переработкой, ситуация начала улучшаться.

С конца июня украинские автомобилисты стали замечать: очереди за бензином и дизелем на АЗС значительно уменьшились, ограничения на количество литров почти исчезло, а цены на автомобильный газ продолжают ежедневно снижаться.

Тем не менее, расслабляться и считать, что дефицит горючего уже полностью позади, пока рановато.

В июле начался период жатвы, когда на большинстве территории Украины созревают зерновые культуры. Их нужно собирать сельхозтехникой, которая работает в основном на дизельном топливе. Также нужно учитывать огромные потребности нашей героической армии в горючем, которые, безусловно, являются первоочередными.

С середины июля по октябрь аграрии будут проводить активный сбор урожая различных сельскохозяйственных культур, а также сажать озимые культуры, а значит впереди сезонный пик потребления бензина и дизеля.

Эксперты прогнозируют, что в это время потребление топлива в Украине может вырасти на треть.

Стоит напомнить, что в результате ударов российских ракет полностью или частично уничтожено почти 30 нефтебаз по всей стране, а также полностью разрушен единственный нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский НПЗ.

Отечественный рынок топлива, что ранее поставлялся преимущественно горючим из России, Беларуси и через морские порты, с началом широкомасштабного наступления российской варварской орды переориентировался на поставки из Европы исключительно сухопутным транспортом, в основном из Польши и Румынии.

В Офисе президента уверяют, что ситуация по дизелю в некоторых регионах вообще решена, а свободно заправиться бензином украинские потребители смогут максимум через месяц. Очевидно, что речь идет о регионах, где не идут боевые действия, а чем ближе к линии фронта, тем труднее найти топливо.

Сейчас действительно можно заметить стабилизацию импортных поставок почти по всей стране.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество импортеров дизельного топлива выросло почти в четыре раза, бензина - в два раза. При этом значительный прирост был зафиксирован в июне-июле – плюс сто две компании. По автогазу, то компаний-поставщиков стало больше на четверть.

Согласно данным таможни, за полгода количество импортных закупок нефтепродуктов в сравнении с прошлым годом остались на том же уровне. При этом за счет существенного роста цен на нефть в мире, в денежном измерении наша страна потратила на эти нужды вдвое больше чем в прошлом году - $3,26 млрд.

Такие расходы на оптовые закупки наглядно можно увидеть в ценах топлива на АЗС, которые за время войны выросли на 70-100%.

Главная тревога в том, что пока нет никаких гарантий, что более-менее налаженные во время войны цепочки поставки из Европы сохранят возможность поддерживать текущий уровень импорта.

Из-за повышенного спроса со стороны украинских компаний портовая перевалка нефтепродуктов в Румынии и Болгарии уже перегружена. В Польше вообще нет свободных мощностей, чтобы обеспечить перевалку топлива для украинского рынка.

Кроме того, в европейских странах также растет собственное сезонное потребление. Очевидно, что даже очень лояльные к Украине чиновники поставят в приоритет удовлетворение внутренних потребностей своих стран. Так что в Украину топливо будет попадать по остаточному принципу.

Давление влечет и постепенный отказ Европы от энергоносителей из России. Для того, чтобы больше не вернуться в острую фазу дефицита, безумных очередей и заоблачных цен на топливо, бизнес при содействии государства должен уже сейчас еще больше расширять каналы поставок.

Например, в Румынии и Болгарии есть возможность не принимать строгие ограничения для защиты собственного рынка, а Германия способна обеспечивать более эффективную логистику поставок нефтепродуктов в Украину из портов Бельгии и Нидерландов. Об этом и нужно договариваться.

Для автомобилистов выход из ситуации один – экономия горючего и его рациональное использование.

Весь мир вступил в эпоху дефицита энергоресурсов, в котором очень большую роль играет поведение потребителей. Украинцы должны понимать, что садиться за руль собственного автомобиля имеет смысл только в крайне необходимом случае, а для прогулки можно выбрать велосипед, электрический самокат или общественный транспорт.

Любителям заливать топливо сразу как только в баке появляются свободные десять литров, стоит знать, что именно такие действия вызывают очереди на заправках и создают спекулятивный спрос. Это бьет и по цене.

Владельцы АЗС видят, что люди из-за психологического напряжения больше потребляют, поэтому и не чураются завышать ценники на бензин и дизель.

Хорошим примером сейчас является изменение цен на автомобильный газ. Только за последнюю неделю автогаз упал в цене почти на 4 грн - до 33,5 грн за литр. Уменьшение розничных цен обусловлено профицитом поставки автогаза в Украину и уравновешенным потреблением.

Уменьшая свое собственное потребление топлива, украинцы оставляют больше ресурсов для могучей украинской армии, чем приближают неизбежную победу Украины.

Анна Бредихина