Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, который обеспечивает использование в Украине накопителей энергии, что должно сбалансировать работу энергосистемы и повысить стабильность электроснабжения для потребителей.
Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития систем накопления энергии" №5436-д в первом чтении проголосовали 295 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, сейчас даже когда выработка электроэнергии из ветра или солнца ограничивается, а это происходит постоянно, компенсация производителям по "зеленому" тарифу начисляется.
"Нам критически важно начать применять накопители энергии в стране потому, что это даст возможность накапливать и выдавать электроэнергию в пиковые периоды, а именно утром и вечером", - сказал Герус.
Народный депутат, член профильного комитета Юрий Камельчук, представляя законопроект, отметил, что накопители энергии будут способны обеспечивать электроэнергией отдельные дома и даже целые микрорайоны. Энергия к ним может поступать как из классических, так и из возобновляемых источников энергии.
"Отдельные предприятия, частные дома смогут стать частью энергетической системы Украины и снимать проблему в пиковые моменты потребления для себя и других потребителей", - пояснил депутат.
Согласно пояснительной записке, задача систем накопления энергии (energy storage) - это оптимизация производства электроэнергии за счет выравнивания графика нагрузки как на электростанцию, так и на электроэнергетическую инфраструктуру.
Системы накопления энергии помогают сохранять надежную работу энергосистемы в целом. С их помощью происходит более легкая интеграция энергообъектов "зеленой" генерации в энергосистему Украины и обеспечивается надежность выполнения планового графика выдачи мощности в сеть.
Выработка возобновляемой энергии:
На сегодня в Украине выработки электроэнергии из ветра или солнца ограничиваются в пиковые периоды. Из-за непрогнозируемости погодных условий, выработка возобновляемой энергетики делает балансировку энергосистемы крайне сложной. Ввод систем накопления должны решить проблему эффективной выработки энергии.