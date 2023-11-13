Президент РФ Владимир Путин поручил передать все акции компании "Крымэнерго" в собственность оккупационных российских властей в аннексированном Крыму.
"Принять предложение правительства Российской Федерации и Cовета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общество "Крымэнерго", – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации страны-агрессора.
"Крымэнерго"
"Крымэнерго" – крупнейшая энергетическая компания аннексированного Крыма. Общая протяженность линий ДТЭК "Крымэнерго" составляет 31,9 тыс. км. Суммарная мощность 270 трансформаторных подстанций 35-110 кВ достигает 6028 МВА.
До аннексии полуострова акциями компании владела ДТЭК.
В 2015 году оккупационные власти планировали "национализировать" "Крымэнерго".
Украина обращалась в Международный арбитражный суде в Гааге по делу о захваченных Россией активах в аннексированном Крыму.