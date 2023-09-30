Эксперт объяснил, как Путину удалось создать бензиновый кризис в стране, чья экономика построена на добыче нефти и газа.

С начала года в России на 10-11% выросли цены на топливо, что для крупнейшего мирового производителя нефтепродуктов очень много. При этом Владимир Путин не понимает, или делает вид, что не понимает, почему так происходит.

Об этом заявил экономический аналитик Владимир Милов в интервью журналисту Майклу Наки. По словам экономиста, в России на рынке вовсю хозяйничают государственные энергетические монополии, которые просто игнорируют распоряжения и антикризисные меры правительства, направленные на стабилизацию топливного рынка страны.

"Они продолжат отжимать с внутреннего рынка, сколько могут, пока их не окрикнут прямо из Кремля: "Все, ребята, хватит, это угрожает социальным недовольством". Т.е. они (правительство РФ – УНИАН) меры [по стабилизации топливного рынка] ввели, а цены продолжают расти, потому что рынок, три четверти производства, контролируют четыре компании, связанные с государством", – говорит Владимир Милов.

Экономист отметил, что на совещаниях с правительством, которые транслируются в Сети, Путин всегда удивляется тому, что ситуацию на топливном рынке не удается стабилизировать. Возможно, диктатор делает это на публику, чтобы снять с себя ответственность за последствия созданной им же самим монополизированной экономики. Либо же Путин действительно не понимает, как работает экономика.

"Путин страшно удивлен. Подарите ему кто-то наконец учебник по экономике", – иронизирует Милов, добавляя, что Кремль, очевидно, даст нефтяникам возможность "подсобрать" денег с рядовых россиян, чтобы компенсировать убытки от потери экспортных рынков.

Эксперт констатирует, что подорожание бензина в России прямо скажется на общих показателях инфляции, поскольку стоимость топлива влияет на все сферы экономики.

"Это удорожает логистику, а логистика транслируется в цены на остальные товары. Это быстро какими-то мерами успокоить невозможно. Если нефтяники раскрутили вот этот маховик повышения цен, то он будет какое-то время продолжаться и скажется на всем", – пояснил Милов.

Бензиновый кризис в России

Как писал УНИАН, в России и на оккупированных ею территориях Украины уже несколько месяцев развивается топливный кризис – растут цены на бензин и дизель, а на заправках наблюдается их физический дефицит.

Из-за этого уже возникла проблема с уборкой урожая, потому что российские аграрии либо не могут купить топливо вовсе, либо вынуждены покупать его дороже обычного.

На этом фоне российские власти решили полностью запретить экспорт бензина и дизеля из страны, чтобы насытить внутренний рынок.

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