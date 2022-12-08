Нефть West Texas Intermediate поднялась до 73 долл. за баррель.

После нескольких дней падения, цены на нефть пошли вверх. WTI с поставкой в январе подорожала на 1,3% до 72,93 долл. за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже в Лондоне.

Об этом сообщает Bloomberg, на европейской бирже ICE Futures цена Brent с расчетами за февраль выросла на 1,1% до 78,03 долл. за баррель.

Нефть West Texas Intermediate поднялась до 73 долл. за баррель после падения более чем на 11% в течение предыдущих четырех сессий, поскольку ряд банков США забили тревогу по поводу возможной рецессии.

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Война в Украине и нефтяные санкции против РФ:

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

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