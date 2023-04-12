По данным следствия, за 2017-2020 годы подконтрольное подозреваемому общество перечислило на счета "Белоруснефти" за аренду оборудования более 400 млн грн.

Подольская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении гражданину Беларуси - директору белорусского предприятия, функционирующего на территории Украины, в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, которое предоставляет услуги в сфере добычи нефти и природного газа. Его бенефициаром является открытое акционерное общество, владельцем которого является Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Кроме того, в своей деятельности предприятие использует оборудование республиканского унитарного предприятия "Белоруснефть", - говорится в сообщении.

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Как отметили в прокуратуре, украинские правоохранители исследовали деятельность указанной компании в части возможного содействия России во время подготовки и проведения агрессивной войны против Украины.

В итоге следствие установило, что в период 2017-2020 годов подконтрольное подозреваемому общество перечислило на счета "Белоруснефти" более 400 млн грн за аренду оборудования.

"Доподлинно зная о том, что эти средства должны облагаться 15% ставкой налога на прибыль иностранных юридических лиц, директор предприятия отмечал в официальных документах заведомо ложные сведения относительно сумм налогов, удерживаемых при выплате прибылей нерезидентам", - отметили в ведомстве.

В результате указанных действий в госбюджет Украины не поступило более 60 млн грн в виде налогов на прибыль иностранных юридических лиц.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере причиненных убытков, добавили в прокуратуре.

Кроме того, суд арестовал недвижимое и движимое имущество предприятия, а также корпоративные права на общую сумму около 4 млрд грн. Все это планируют передать в управление Национального агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Война в Украине и позиция Беларуси

С первых минут российского вторжения в Украину Беларусь оказывает всяческую поддержку агрессору. Не признавая официально свою позицию в войне против Украины, Беларусь предоставила России свои территории для запуска ракет по украинским городам.

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