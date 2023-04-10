В ноябре 2022 года правительство Норвегии повысило максимальную ставку налога на богатство до 1,1%.

Миллиардеры массово покидают Норвегию из-за повышения налога на богатство.

Как сообщает The Guardian, отток миллиардеров из страны был зафиксирован после того, как левоцентристское правительство повысило налог на богатство до 1,1%.

Ожидается, что еще отток богатых людей, что будет стоить государству десятки миллионов недополученных налоговых поступлений.

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Большое количество норвежских богачей уехало в Швейцарию, где налоги намного ниже. В 2022 году Норвегию покинули более 30 норвежских миллиардеров и мультимиллионеров, что является большим показателем, чем за предыдущие 13 лет всего.

Почетный профессор Норвежской бизнес-школы Оле Гьемс-Онстад сравнил сложившуюся ситуацию с Brexit.

"В Норвегии нет большой традиции наносить себе вред, и поток выезжающих за границу предпринимателей стал для нас чем-то вроде шока. Некоторые политики, как вы знаете, обвиняют в этом состоятельных людей, но я думаю, что многим простым людям просто не нравится, что наши лучшие инвесторы уезжают", - сказал он.

Государственный секретарь в министерстве финансов Норвегии Эрленд Гримстад выразил надежду, что состоятельные норвежцы вернутся "со временем".

"Норвежская модель состоит в том, что каждый должен вносить вклад в соответствии со своими способностями, и потому те, кто имеет большую возможность платить налоги, должны платить немного больше", - отметил он.

Налог на богатство

В ноябре 2022 года правительство Норвегии повысило государственную ставку до 0,4% на активы более 20 млн. норвежских крон для физических лиц и 40 млн. норвежских крон для семейных пар, доведя максимальную ставку налога на богатство до 1,1%.

В октябре 2022 года Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен предложила ввести налог на богатство, чтобы было больше средств, которые потом можно будет передать на восстановление Украины.

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