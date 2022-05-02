Данилов прогнозирует, что в ближайшее время ситуация "уладится".

Дефицит горючего на украинских АЗС возник из-за того, что компании, занимающиеся его поставкой, не рассчитали потенциальное количество клиентов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ТСН.

"Компании, к сожалению, не рассчитали на такой патриотизм нашего населения, которое начало быстро возвращаться в свои дома. Люди приехали домой, поэтому был спрос на горючее, потому произошла такая нестандартная ситуация. Думаю, что в ближайшее время ситуация уладится", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысил предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Из-за недостатка топлива многие АЗС закрылись, а на работающих наблюдаются огромные очереди.

Эксперты прогнозируют, что нынешняя ситуация может наблюдаться в ближайшие несколько месяцев. "В лучшем случае клиенты будут покупать топливо на заправках по 5 литров", - предполагает гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

За последние дни на АЗС взлетели цены на топливо и автогаз.