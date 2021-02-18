При открытии рынка природного газа для населения НКРЭКУ внесла изменения в правила поставки.

В случае открытия рынка природного газа для производителей тепловой энергии с 1 мая 2021 года, при существующих правилах поставки газа переход от действующего поставщика к новому поставщику будет невозможен из-за наличия у предприятий ТКЭ огромных долгов перед НАК «Нафтогаз Украины», из-за чего предприятия ТКЭ будут оставаться в вечном рабстве у «Нафтогаза» если проблема задолженности не будет решена законодательно.

Об этом заявил заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Александр Пасичник в эфире ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

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«Если мы все-таки открываем рынок газа для предприятий ТКЭ с 1 мая возникает такой нюанс – по действующему законодательству переход предприятия от действующего поставщика к альтернативному поставщику с имеющимся долгом запрещен. Таким образом предприятия ТКЭ будут оставаться в вечному рабстве у НАК «Нафтогаза», - отметил Александр Пасичник.

Он напомнил, что при открытии рынка природного газа для населения НКРЭКУ внесла изменения в правила поставки и разрешила бытовым потребителям с долгами переходить к новому поставщику.

«Было бы логично такие же правила зеркально расширить и на предприятия ТКЭ, начиная с 1 мая этого года», - добавил руководитель Ассоциации.

По его словам, без решения проблемы, накопленной за период ПСО, задолженности предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» рынок газа в стране эффективно не заработает.

«Речь идет о миллиардных долгах, в том числе пени и штрафы, которые растут с каждым днем. А каких-либо источников покрытия этих долгов теплокоммунэнерго как не имели, так и не имеют», - сказал Александр Пасичник.

Он отметил, что подписанный 9 февраля правительством, «Нафтогазом», НКРЭКУ и Ассоциацией городов Украины Меморандум о неповышении тарифов на ЖКУ является вынужденным шагом, но не решает проблемы высоких тарифов в целом.

«Уже на следующий день после подписания Меморандума «Нафтогаз», как поставщик со специальными обязанностями, установил для предприятий ТКЭ стоимость газа за январь на уровне 8,8 грн за кубометр, что почти на две гривны превышает цену газа для населения. Возникает вопрос: а за чей счет будет компенсироваться эта разница? Мы сомневаемся, что местные бюджеты смогут потянуть такое дополнительное финансовое бремя», - добавил он.

При этом, эксперт уточнил, что в меморандуме нет четких шагов как предприятиям ТКЭ будет компенсирована эта разница.

Замглавы Ассоциации поставщиков энергоресурсов уверен, что решение этой проблемы возможно через принятие законопроекта 3800-1, зарегистрированного в Верховной Раде еще 17 июля 2020 года.

«Решением проблемы этой накопленной задолженности перед «Нафтогазом» мы видим в ее списании через механизмы законопроекта 3800-1. Но, к сожалению, по непонятным причинам, этот законопроект затерялся в комитетах Верховной Рады. А им как раз и предусмотрен выход из кризиса производителей тепла», - сказал Александр Пасечник.

Напомним, по данным НАК «Нафтогаз Украины», суммарная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет на данный момент около 52,7 млрд грн.

Проект закону №3800-1 предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» и другие законы для обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа. Авторы документа, среди которых глава политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко и экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, предлагают взаимное списание накопленных за период действия ПСО на рынке газа искусственных задолженностей между участниками рынка. Такой способ не потребует дополнительных заимствований средств из госбюджета и увеличения платежей от населения.

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Автор: УНИАН