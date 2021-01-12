В ведомстве предлагают зафиксировать сниженную цену для "уязвимых" потребителей

Предложенный Министерством энергетики новый подход к формированию цены на газ для населения Украины позволит снизить его стоимость на 44%, до уровня 5,3 грн за кубометр.

Об этом в Facebook написал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

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По его словам, Министерство энергетики предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля цена на газ для "уязвимых" потребителей будет ограничена ценой на европейских хабах «минус» транспортировки газа в Украину, с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, причем цена будет зафиксирована на год.

«По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн (за 1 тыс. куб. м), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%», - написал Витренко.

Глава ведомства рассказал, что «Укргазвыдобування» будет продавать поставщикам "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус". Цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре.

«Для добывающей компании даже лучше иметь фиксированную цену на год, чем каждый месяц переживать, что нужно пересматривать планы бурения из-за изменения рыночной конъюнктуры», - отметил он.

Витренко считает, что таким образом поставщики газа смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене.

«Потребители смогут также свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной на год ценой, а любые другие контракты. Это шаг вперед, к цивилизованному рынку с честной конкуренцией. Иначе проблемы на рынке могут привести к дискредитации рыночных, европейских реформ, и политическому откату назад», - подчеркнул он.

Витренко сообщил, что сейчас предложение Министерства энергетики находится на стадии обсуждения. Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения. Важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков.

«Нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз адекватной рыночной мере, а не об откате назад», - добавил глава Минэнерго.

Каков уровень цены "хаб минус"?

На январь она была бы 5900 грн. То есть "Нафтогаз" продает по цене на 22% выше "хаб минус"

Хронология событий

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протестов против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

11 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как можно снизить тарифы для населения.

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Автор: Анна Бредихина