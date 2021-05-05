Члены правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Укрианы" призвали правительство урегулировать ситуацию с подавшим в отставку наблюдательным советом компании.
Соответствующее обращение опубликовали на своих страницах Facebook члены правления компании: Сергей Перелома, Петер ван Дрил, Отто Ватерландер и Ярослав Теклюк.
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"Для такой сложной и важной компании, как "Нафтогаз", чрезвычайно важным является наличие хорошо функционирующего и достойного доверия наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления. Отставка всех членов наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая. Без урегулирования ситуации до этой даты члены правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности", - сказано в обращении.
Что этому предшествовало
- 28 апреля Кабмин приостановил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него Юрия Витренко.
- Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что такое решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.
- 30 апреля члены наблюдательного совета НАК собралась на внеочередное заседание. Как сообщили в пресс-службе компании, все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
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