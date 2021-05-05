Без урегулирования ситуации члены правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности.

Члены правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Укрианы" призвали правительство урегулировать ситуацию с подавшим в отставку наблюдательным советом компании.

Соответствующее обращение опубликовали на своих страницах Facebook члены правления компании: Сергей Перелома, Петер ван Дрил, Отто Ватерландер и Ярослав Теклюк.

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"Для такой сложной и важной компании, как "Нафтогаз", чрезвычайно важным является наличие хорошо функционирующего и достойного доверия наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления. Отставка всех членов наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая. Без урегулирования ситуации до этой даты члены правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности", - сказано в обращении.

Что этому предшествовало

28 апреля Кабмин приостановил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что такое решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собралась на внеочередное заседание. Как сообщили в пресс-службе компании, все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

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Автор: Игорь Орел