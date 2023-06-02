Также отключение есть в Киевской области.

В трех районах Киеве из-за значительного ухудшения погодных условий есть частичные отключения энергоснабжения. Как сообщила компания ДТЭК, также отключения есть в области.

"Из-за грозы уже есть частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевщины. Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды", - говорится в сообщении.

Как отмечают энергетики, сложные погодные условия вызывают падение деревьев и обрыв проводов. Граждан призывают не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.

Видео дня

В Киевской горгосадминистрации предупредили, что в столице кроме грозы и сильных порывов ветра, прогнозируется ливень, в связи с чем гидрослужбы "Киевавтодора" начали дежурство в местах возможных подтоплений.

КП "Киевпастранс" уже сообщил о задержке в движении ряда троллейбусных маршрутов в связи с падением на проезжую часть деревьев. Это касается троллейбусов №6, 18, 33, 28.

Кроме того, задерживается движение троллейбусов № 4,24,25,26,28,35,36 по пр. Свободы по причине отключения электоропоставки со стороны "Киевэнерго".

Непогода в Киеве

В Киеве после длительной жаркой и солнечной погоды сегодня бушевал ураган, непогода повлекла за собой падение деревьев.

По прогнозам синоптиков, такая погода удержится в столице до конца суток. объявлен І уровень опасности.

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