Сейчас дефицит отсутствует из-за ряда факторов: теплой погоды, дополнительных мощностей солнечной, ветровой и гидрогенерации и включения в работу энергоблоков.

На энергообъектах Украины планируются плановые ремонтные работы, из-за чего ситуация в энергосистеме может изменится - возможно возникновение дефицита, рассказал исполнительный директор "ДТЭК" Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона.

"Через некоторое время у нас планируются регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, будет заканчиваться и паводок, поэтому ситуация будет меняться. Возможны ситуации, когда будет возникать дефицит", - рассказал он.

Сейчас, по словам Сахарука, отсутствие ограничений потребления обусловлено несколькими факторами: теплой погодой, дополнительными мощностями солнечной, ветровой генерации. Гидрогенерации производит больше энергии из-за паводка и большого количества воды. Также были запущены некоторые блоки атомных и тепловых электростанций. Поэтому возникла ситуация сбалансированности в энергосистеме.

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К тому же Украина импортирует электроэнергию из Евросоюза, которая позволяет обеспечить потребности промышленных предприятий.

Исполнительный директор "ДТЭК" отметил, что стабильная ситуация в энергосистеме будет продолжаться до тех пор, пока будет комбинация всех перечисленных выше факторов.

Массированные удары РФ по Украине - ситуация со светом

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С тех пор по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку по объектам инфраструктуры Украины.

Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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