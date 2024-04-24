Существует надежда на увеличение площади ивового леса.

На территории уничтоженного Каховского водохранилища возрождается растительность, уже через 10 лет там может появиться ивовый лес высотой до 10 метров.

Об этом ВВС Украина рассказал завкафедрой ботаники Херсонского государственного университета, доктор биологических наук Иван Мойсиенко, который принимал участие в первой в этом году экспедиции на территорию водохранилища. По его словам, важную роль для этой местности играет половодье.

"Тогда уровень воды в нем поднимался весной на 30-50 см и через некоторое время снижался. Сейчас ситуация повторяется. Уровень воды упадет в мае. Но, конечно, половодье важно для нереста, для восстановления растительности. Почва была очень сухая осенью, сейчас она увлажняется", - пояснил он.

Ученый отмечает, что сейчас по меньшей мере треть водохранилища ничем не заросла, поэтому существует надежда на прорастание растений и увеличение площади ивового леса. По его словам, воды там достаточно - около 12% от всей территории, "примерно столько же, как и во времена Великого Луга".

Экологи считают, что в будущем эту территорию следует использовать для зеленой энергетики, а сам регион переводить на ресурсосберегающие технологии в аграрном секторе и металлургии.

Что известно об уничтожении Каховской ГЭС:

Напомним, в начале июня прошлого года стало известно, что российские захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате подрыва был разрушен машинный зал, водой затопило десятки населенных пунктов.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозировали ужасные последствия для экологии, сама Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

В сентябре в Министерстве обороны сообщили, что из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 32 человека, еще 39 пропали без вести. Количество погибших и пострадавших на оккупированных территориях установить невозможно.

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