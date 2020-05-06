Почти сотня нардепов попросили Шмыгаля не отключать атомные энергоблоки - СМИ

Народные депутаты попросили премьер-министра не снижать производство на АЭС.

Народные депутаты Верховной Рады обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки.

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Об этом говорится в обращении нардепов к премьеру, которое есть в распоряжении LIGA.net.

"Просим принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год" – говорится в документе.

Также народные депутаты попросили Шмыгаля предоставить копии расчётов и технико-экономического обоснования, на основе которых был пересмотрен энергетический баланс Украины на текущий год.

В документе отмечается, что новый энергобаланс предполагает сокращение производства на атомных энергоблоках в пользу более дорогих производителей – "зеленой" и тепловой генерации, что спровоцировало 13% рост цены на электроэнергию на рынке на "сутки вперед".

Кроме того, отключение атомных энергоблоков, по мнению народных депутатов, снижает уровень их безопасности, сокращает финансовые показатели, оказавшегося на грани банкротства "Энергоатома", а также увеличивает объемы выбросов в атмосферу углекислого газа.

Обращение, в частности, подписали 97 народных депутатов, свидетельствует список подписантов, который есть в распоряжении LIGA.net.

Согласно пресс-релизу "Энергоатома", с 5 мая на атомных электростанциях Украины работает всего 10 из 15 энергоблоков. Не работают, в частности, четыре блока на Запорожской атомной электростанции (три из них перевели в плановый ремонт, один – вывели в резерв) и один на Южно-Украинской АЭС.

Напомним, 29 апреля Минэкоэнерго пересмотрело прогнозный энергетический баланс на 2020 год из-за энергетического кризиса в стране. Документ предполагает снижение производства электроэнергии на всех видах генерации, кроме ТЭЦ и ВИЭ.

5 мая стало известно, что Минэнерго предложило "Энергоатому" проработать идею реализации проектов с майнинга криптовалюты.

О том, что происходит на рынке электроэнергии и как это аукнется каждому гражданину страны, читайте в интервью: "Эксперт Михаил Гончар: Когда на рынке становится меньше дешевой атомной энергии, больше становится дорогой – тепловой и "зеленой". Дальше выход для власти один – поднять тарифы. И это будет второй этап нынешней "реформы" под названием "развод лохов".