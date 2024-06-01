Отключения будут по всем областям.

В Украине в воскресенье, 2 июня, отключения электроэнергии могут применять с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Как говорится в сообщении, отключения могут быть для промышленных и бытовых потребителей с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

В эти часы установлены лимиты потребления, в случае превышения которых будут применять отключение света.

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Отключение электроэнергии в Украине

31 мая диспетчерский центр "Укрэнерго" сообщил, что плановые отключения света по графикам, возможно, вернутся. "В случае превышения областями доведенных "Укрэнерго" лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, согласно утвержденной очередности. Сроки применения мер ограничения будут сообщены дополнительно", - сообщили тогда в "Укрэнерго".

Причина ограничительных мер - последствия массированных ударов РФ и плановые ремонты. "Весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Это предусмотренные законодательством мероприятия, которые происходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой следующего отопительного сезона", - пояснили в "Укрэнерго".

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