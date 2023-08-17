Рекордное потребление было зафиксировано 16 августа.

В Украине на этой неделе зафиксировано рекордное потребление электроэнергии, поэтому из Румынии осуществлялась аварийная помощь.

Как отметили в КМВА, для энергосистемы, которая восстанавливается после массированных ракетных и дроновых обстрелов россиян, это вызов. Многие энергоблоки все еще в ремонте, поэтому ресурсы для покрытия потребления существенно ограничены.

"Вчера, 16 августа, потребление электроэнергии было самым высоким за все лето! Поэтому для покрытия расходов "Укрэнерго" пришлось брать аварийную помощь из Европы", - говорится в сообщении.

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В КГВА обратились к гражданам с просьбой экономно потреблять электроэнергию, особенно в период пиковых нагрузок – с 16:00 до 23:00:

выключите кондиционер, вместо него используйте менее мощный вентилятор;

перенесите пользование электроприборами на утро или ночь;

не включайте приборы одновременно, пользуйтесь ими по очереди;

выключайте свет, когда выходите из комнаты.

Как уточнили в пресс-службе "Укрэнерго", новый рекорд в энергосистеме зафиксировали в среду в 21:00, и этот показатель на 0,4% превысил предыдущий максимум 19 июля. Поэтому предприятие было вынуждено брать аварийную помощь в Румынии с 19:00 до 22:00. В "Укрэнерго" сообщили, что аварийная помощь – это последний инструмент покрытия дефицита мощности в энергосистеме, и стоимость такой электроэнергии высокая.

Ситуация с электричеством в Украине

Украинская энергетическая отрасль очень пострадала в результате российских атак. В минувшие осень и зиму украинцы пережили рекордные отключения электричества. С тех пор украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

26 июля Украина добавила в список партнеров в вопросе распределения электроэнергии еще одну страну ЕС - Румынию. Ррегулятор рынка НКРЭКУ согласовал, как будет распределяться прибыль от управления ограничениями на границе.

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