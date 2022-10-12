Глава Кабмина отметил, что зима в Украине будет тяжелой, а также призвал тщательно готовиться.

12007935Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев запасаться теплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками на случай отсутствия энерго- и теплоснабжения вследствие возможных массированных ракетных обстрелов.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

"Не будем приукрашивать действительность - эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло", - сказал он.

Видео дня

Также Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин вместе с местными властями накопили достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование и обеспечивают ремонты поврежденной инфраструктуры.

"Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более чем 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры", - сказал он.

Массированный ракетный удар России по Украине - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы прозвучали в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. В результате массированного ракетного удара 10 октября повреждена инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.

В ГСЧС заявили, что под вражеские обстрелы 10 октября попали 13 областей Украины и город Киев. Жертвами массированной атаки противника стали 20 человек, было повреждено 205 различных объектов, в частности, жилые, инфраструктурные и образовательные.

11 и 12 октября обстрелы продолжились.

По словам Дениса Шмыгаля, российские военные за три дня массированных ракетных обстрелов территории Украины повредили 28 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны. Удары наносились как по генерации, так и по распределению электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: