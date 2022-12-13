Ограничения потребления электроэнергии сократились, но ситуация все еще сложная.

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве сократились ограничения потребления электроэнергии. Однако ситуация с энергоснабжением в столице все еще сложная.

Как он отметил на своей странице в Facebook, были подключены дополнительные мощности генерации электроэнергии.

"Сегодня Киев чувствует себя лучше, чем вчера. Ограничения сократились, но ситуация все равно сложная. Хорошая новость – подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила +1000МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Потому что фактически эту мощность должны распределить на все регионы", – подчеркнул Коваленко.

Видео дня

По его словам, дополнительные мощности также помогут с пониманием графиков, особенно с вопросом, будут ли отключать свет в так называемой "серой зоне".

"Да, во время светло-серой зоны, которая в графике обозначает время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше", – написал Коваленко.

В то же время гендиректор YASNO отметил, что генерация растет, однако еще не до того уровня, как было до обстрелов.

"Но даже если бы она была полноценной, ее не смогли бы передать из-за повреждения сетей. Сети ремонтируются, но это требует времени", – пояснил Коваленко.

Ситуация с электроэнергией в Украине

В НЭК "Укрэнерго" 13 декабря заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Кроме того, ухудшение погодных условий затрудняет ремонтные работы по восстановлению электросетей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно по меньшей мере 1,5 млрд евро на поверхностное восстановление энергетических объектов.

В то же время жителям Одессы и области больше не будут сообщать информацию о восстановлении электроснабжения и проведении ремонтов. Российские оккупанты используют эти данные для новых ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: