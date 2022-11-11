Под веерные отключения света попадают все области Украины, однако в субботу, 12 ноября, достанется именно жителям Центра и Севера.

Из-за повреждения российскими оккупантами энергосистемы украинцы уже более месяца живут с постоянными отключениями света. Так, завтра, 12 ноября, в Украине плановые отключения электроэнергии для потребителей будут применять в семи областях и Киеве.

"Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 – 24:00 в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

В других областях Украины отключения не планируют на 12 ноября, однако ситуация может измениться. Причиной могут стать аварии и обстрелы энергосистемы Украины.

Видео дня

"Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления", - отметили в Укрэнерго.

График отключения света: список

График отключений электроэнергии в Житомире: АО "Житомироблэнерго"

График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "Полтаваоблэнерго"

График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "Сумыоблэнерго"

График отключений электроэнергии в Харькове: АО "Харьковоблэнерго"

График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "Черкассыоблэнерго"

График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "Черниговоблэнерго"

График отключений электроэнергии Киев ДТЭК Киевские энергосети

Война в Украине: отключение света

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. По экспертным оценкам, в настоящее время разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии.

Вас также могут заинтересовать новости: