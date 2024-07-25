Российские атаки сократили подачу электроэнергии до нескольких часов в день, вынуждая украинцев приспосабливаться к регулярным отключениям.

Украина страдает из-за отключений света, потому что армия РФ уничтожила большую часть объектов генерации и передачи электроэнергии. Житель Киева Александр Бенца придумал, как использовать аккумуляторы от старых Tesla, чтобы решить вопрос с отсутствием электроэнергии.

"Старая Tesla, включая стоимость доставки, стоит около 10 000 долларов. А вы можете превратить ее в 12 батарей, да еще и продать запчасти", - цитирует издание Financial Times предприимчивого украинца.

Каждая произведенная таким образом система имеет емкость 5 киловатт-часов, что достаточно для работы освещения и электрооборудования - но не энергоемкого электрического отопления - в обычной киевской квартире в течение 10 часов.

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Отец Бенца пошел дальше и подключил весь свой дом к Tesla, припаркованной во дворе. Это автомобиль с батареей емкостью 100 кВт-ч.

"От него можно питать целый дом в течение недели", - говорит Бенца.

По словам аналитиков, украинцы будут сталкиваться с перебоями в подаче электроэнергии до окончания войны, поскольку российские атаки продолжатся, а ремонтные работы будут идти по нарастающей.

По словам Владимира Омельченко, эксперта по энергетике из аналитического центра Центра Разумкова, ожидается, что некоторые ключевые атомные и тепловые электростанции возобновят работу в следующем месяце после завершения ремонтных работ, что несколько облегчит ситуацию, а давление на электросети также ослабнет после того, как спадет сильная жара.

Но ремонтные работы все равно приведут к восстановлению электроснабжения потребителей не более чем на 12 часов в сутки, а новые российские атаки могут нанести еще больший ущерб.

Наталия Шаповал, глава Института Киевской школы экономики, говорит, что Украине и ее партнерам необходимо понять более широкую стратегию России: если атаки продолжатся, Украина вскоре может остаться без электроэнергии для капиталоемких крупных предприятий, что приведет к падению налоговых поступлений.

До вторжения России Украина могла производить около 55 гигаватт электроэнергии. Сейчас эта мощность упала ниже 20 ГВт.

Отключения света в Украине - последние новости

Российская Федерация бьет по украинской энергосистеме, пытаясь оставить украинцев без света. Из-за большого дефицита в энергосимстеме Украине пришлось ввести графики отключений электричества, но энергетики стараются исправить ситуацию.

17 июля "Энергоатом" сообщал, что энергоблок-тысячник подключили к энергосети после планового ремонта, что позволит сократить часы отключенийи света.

24 июля после планового ремонта к энергосистеме подключили еще один атомный блок, что существенно повлияло на стабильность энергосистемы и уменьшило дефицит электроэнергии.

Кроме того, УНИАН писал, где выгоднее всего купить зарядную станцию для дома.

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